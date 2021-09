Giorgio Panariello, hai capito? Lei 36 anni e... in acqua succede di tutto, le foto pazzesche della baby compagna

06 settembre 2021 a

Giorgio Panariello più felice che mai a Formentera. Al suo fianco la giovane compagna, Claudia Maria Capellini. Il comico 60enne, da tempo legato alla 36enne Claudia, si è lasciato andare nel bellissimo mare azzurro spagnolo tra baci e tenerezza. Della coppia paparazzata da Oggi si sa ben poco, in quanto preferisce la riservatezza. I due sembra si siano conosciuti a una cena con degli amici in comune. Altrettanto misteriosa l'identità della Cappellini. Su di lei si sa solo che è una modella e PR di Cremona, da tempo in pianta stabile a Milano.

Con Claudia sembra che il comico abbia trovato la tranquillità che cercava e non è escluso un ulteriore passo, il più importante: le nozze. Tempo fa al Corriere della Sera l’attore aveva ammesso di aver dovuto accantonare il progetto di una famiglia per mettere al primo posto la carriera.

"Fino a 40 anni non avevo una lira, facevo le tv private, non avevo né arte né parte, non sapevo cosa avrei fatto a 41. La mia vita era impegnata a raggiungere quel sogno, quel successo che avevo sempre inseguito. (…). Forse se avessi avuto successo prima avrei potuto pensare anche ad altro". Ora però i presupposti ci sono.

Qui tutte le foto scattate da Oggi su Giorgio Panariello e Claudia Maria Capellini in spiaggia a Formentera

