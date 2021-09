Miryea Stabile, il dramma dopo l'Isola dei Famosi: "Non sono ancora guarita, come sono ridotte le mie gambe"

06 settembre 2021 a

Dramma in corso per Miryea Stabile, una delle ex protagoniste dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. La giovane influencer e modella, sfogandosi sui social con i suoi fan, ha ammesso di avere ancora diversi problemi alle gambe per via delle punture di zanzara ricevute in Honduras: "Purtroppo non sono ancora guarite del tutto”. Poi ha aggiunto: “Ho ancora segni di mosquitos qua e là”.

La modella, però, ha anche voluto rassicurare i suoi seguaci: “Ho parlato con il dermatologo e ci vorrà un annetto per far sì che la cute torni come prima. Per l’estate prossima penso di guarire”. A chi, invece, l'ha invitata a partecipare a un altro reality show, lei ha risposto in maniera schietta, sottolineando che quando ci sarà l’occasione valuterà. L'influencer, infatti, ha ammesso che i reality le piacciono perché consentono di conoscere una persona a 360 gradi, in tutti i suoi aspetti.

In ogni caso, la Stabile ha voluto anche fare una precisazione sui reality. In particolare, ha spiegato: "C’è un mondo dietro a ciò che vedete. L’organizzazione con la quale seguono le persone e come curano i dettagli. Sono sempre più affascinata!”. Intanto, dopo la partecipazione al programma di Canale 5, la modella starebbe lavorando adesso a un progetto del tutto nuovo, anche se non si sa ancora ufficialmente di cosa si tratti: "Non so se vi ricordate, qualche tempo fa vi avevo accennato di un progetto al quale sto lavorando. Sta continuando a prendere forma".

