Rita Pavone contro Anna Tatangelo: "Sai cosa ti serve?", il gelo dopo la battutaccia su Gigi D'Alessio

Francesco Fredella 06 settembre 2021 a

a

a

Dov'eravamo rimasti? Lo scontro tra Anna Tatangelo e Rita Pavone (tirata in ballo ad All Together Now, lo show musicale condotto da Michelle Hunziker) ha fatto parlare praticamente tutti. La Pavone, in una puntata dell’ultima edizione, ha tirato in ballo il passato della Tatangelo che ha chiuso i rapporti con Gigi D’Alessio. E Lady Tata risposto per le rime alla Pavone scatenando un vero e proprio cortocircuito.

"Ha scatenato gelosie a Mediaset". Anna Tatangelo e il nuovo programma su Canale 5, l'indiscrezione molto pesante

Rewind. Dopo l’esibizione di una coppia, tra questi c'era anche la Tatangelo, la Rita Pavone dice: “Anche tu cantavi in coppia con Gigi D’Alessio…”. E la Tatangelo sbotta: “Adesso ti rispondo bene. Io e Gigi abbiamo fatto insieme una canzone vent’anni fa. Poi lui lavora da trent’anni e io da vent’anni ognuno per la sua strada. Poi è vero, nella vita ci siamo separati, ma non sono l’unica separata qui”.

Anna Tatangelo a Scene da un matrimonio. L'affondo della big di Mediaset: "Mi viene da ridere"

Un battibecco molto animato. Fortissimo, che anima quella puntata di All Together Now. Passa il tempo e non arriva alcun chiarimento tra Rita Pavone e Anna Tatangelo. Ora al settimanale Mio la Pavone rincara la dose. E dice: “Se mi sono chiarita con Anna Tatangelo? No, anche perché non c’era nulla da chiarire. Ho fatto una battuta, tutto qui. Anna si è risentita molto e ha voluto puntualizzare le cose. Alle volte credo che ci vorrebbe più autoironia". Si attende la risposta della Tatangelo, che di recente è uscita allo scoperto sui social con Livio Cori, il nuovo fidanzato dopo la storia d'amore con Gigi D'Alessio.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.