Daniele Interrante e la baby fidanzata. "Minorenne", e scoppia un terremoto: interviene la ex Guendalina Canessa

Caos attorno alla vita privata di Daniele Interrante, storico ex tronista di Uomini e Donne. La sua fidanzata, 22 anni, ha voluto fare dei chiarimenti in merito alla sua storia con Interrante, che di anni invece ne ha 40. Tutto è partito quando Alessandro Rosica, esperto di gossip, ha deciso di raccontare sui social alcuni dettagli della love story. In particolare, ha spiegato che la giovane, all'inizio della relazione con Daniele, non avrebbe avuto la maggiore età.

Ecco perché la 22enne se l'è presa e ha detto: "Sono allibita dalle falsità scritte da questo giornalista, se così si può chiamare, dato che la prerogativa dei giornalisti è accertarsi e diffondere la verità". E ancora: "Sono fidanzata con Daniele da 2 anni e mezzo, siamo felici e innamorati. E, per tua conoscenza, ora io ho 22 anni (1999) e la differenza d’età per noi non è un peso, anzi!”. Per la giovane, inoltre, la cosa più grave e "infamante" riguarda il fatto che "avremmo tenuto nascosta la nostra relazione in quanto io minorenne. Se la matematica non è un’opinione…”.

I motivi per cui i due hanno deciso di tenere segreta la loro relazione per un po' di tempo sarebbero altri: "Non abbiamo mai voluto pubblicizzare la nostra storia perché ne siamo custodi e perché non abbiamo bisogno di like. Ora invece devo risponderti pubblicamente per smentire le bugie che hai scritto". La 22enne ha ricordato anche che il compagno Daniele ha una figlia, Chloe, avuta nel 2010 da Guendalina Canessa: “Tu hai fatto intendere che suo padre frequenta minorenni!". Sulla vicenda è intervenuta anche l'ex moglie di Interrante, la Canessa, che ha rivelato: "Daniele ha già querelato".

