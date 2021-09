Tale e quale show, Cristiano Malgioglio minacciato sui social: "Cosa succede se parli male di lui"

Francesco Fredella 09 settembre 2021 a

a

a

Pretelli e Malgioglio s’incontrano di nuovo. Stavolta a Tale quale show, condotto da Carlo Conti. Cristiano Malgioglio sarà uno dei giudici della nuova edizione di Tale e Quale Show e non promette sconti. Anzi, anticipa di essere serverissimo. Al settimanale Oggi dice: "Non avrò timori a dire se uno è terribile o piacevole. Ascolto molta musica, so tutto di Rihanna e Beyoncé. Se una concorrente mette un piede fuori posto è distrutta". Sembra che Malgy sia spaventato solo da Alba Parietti. "Ha detto che vuole imitare soprattutto gli uomini, ma è difficile. Non basta il travestimento, ci sono i gesti, il timbro della voce. Non so se sarà capace di fare Fred Buscaglione o Vasco Rossi", dice.



E proprio su Rai1 incontrerà di nuovo Pierpaolo Pretelli (con il quale ha condiviso un percorso nella casa del Grande Fratello Vip). “I fan di Pierpaolo Pretelli mi stanno scrivendo sui social che se non lo tratto bene, mi tolgono i like. Ma a me non frega niente, mica faccio l’influencer”, racconta Malgioglio. C’è molta attesa per il programma del venerdì sera: mettetevi comodi e gustatevi uno spettacolo davvero super.



Anche Carlo Conti, intervistato dal settimanale Chi, risponde in merito ai quattro concorrenti “pescati” dal Grande Fratello Vip. “Ha preso quattro volti che l’anno scorso hanno animato il GF Vip: Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando, Cristiano Malgioglio ed Alba Parietti”, dice. "Non ho mai guardato le etichette. Certo, se penso a Maria De Filippi, a Gerry Scotti o ad Alfonso Signorini penso a Canale 5. Ma alcuni dei selezionati sono professionisti che sono stati reilluminati dal GF Vip e che a Tale e Quale Show avranno l’occasione di mettere in evidenza altre doti. Stefania aveva fatto il provino in passato e non c’era mai stata l’occasione; Pierpaolo ha dimostrato di essere in gamba, è un personaggio emergente, e poi aveva iniziato proprio con me a I Migliori Anni, faceva parte del chorus del programma".

