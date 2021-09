Venezia 78, Diego Granese si presenta al red carpet con due misteriose bellezze (mascherate)

Francesco Fredella 10 settembre 2021 a

Il red carpet a Venezia e poi i flash dei fotografi. Arriva anche Diego Granese, uno degli imprenditori più quotati in Italia (nonostante la giovane età) che si occupa di internazionalizzazione tra Italia e Dubai (negli Emrati arabi è un punto di riferimento per molti imprenditori). Ora arriva in Laguna con Beatrice Saponaro, 24 anni. Fotomodella. Si tratta della finalista regionale Miss Mondo, che ha partecipato a Odio l’estate di Aldo Giovanni e Giacomo. Beatrice si trova a Venezia anche perché ad ottobre esce film di Stefano Reali, Storia di una famiglia perbene dove ha ruolo di coprotagonista. Spot televisivi. Nessun flirt, ci dicono i ben informati. Granese è molto amico sia della Saponaro (con la quale è arrivato in Laguna), sia di Fabrizia Franceschetti, 35 anni, imprenditrice (che vive anche lei a Dubai e parteciperà ad un film su Netflix in lavorazione per fine anno).

Dopo il flirt con la ex fidanzata di Brosio, Granese si presenta a Venezia con due donne. Ed è subito gossip: l'indiscrezione corre alla velocità della luce ed agita la Laguna. Si parla di lui e di questo arrivo abbastanza sospetto con due donne, ma una gola profonda ci dice che Granese sia single. Almeno per adesso. Però, la notizia del suo arrivo con due donne (una mascherata) in poche ora fa il giro della Rete.

