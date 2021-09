Chiara Ferragni e la leccata di piedi con Pio e Amedeo. Dago-bomba, la clamorosa verità dietro la rissa con Fedez

10 settembre 2021 a

La rissa social tra Pio e Amedeo da un lato e Chiara Ferragni e Fedez dall'altro sta monopolizzando da ore la Rete italiana. Inevitabile, visti i toni e la sapidità della polemica e i personaggi coinvolti: la coppia di comici pugliesi è forse l'ultimo "caso" mediatico della tv italiana, in grado di creare un vero e proprio dibattito culturale (addirittura) e politico per l'irriverenza delle loro battute in prima serata. I Ferragnez, invece, sono semplicemente i Re Mida di Instagram, in grado di condizionare l'opinione di milioni di utenti e quindi consumatori o telespettatori.

Dal palco dei Seat Friends & Partners Music Awards, Pio e Amedeo hanno attacco frontalmente e furbescamente i due sposini vip. A Fedez hanno contestato l'ormai famosissima accusa di "censura in Rai", mentre alla influencer e imprenditrice della moda hanno riservato una punzecchiatura sul suo impegno sociale. "Come chi fa beneficenza in Lamborghini?", si sono dati di gomito i due comici, scatenando le reazioni piccate dei diretti interessati, con tanto di insulti rigorosamente sui social.

E qui è Giuseppe Candela su Dagospia, nella sua solita velenosissima rubrica A lume di Candela, a calare l'asso. "I Ferragnez scoprono solo oggi i toni eleganti di Pio e Amedeo? - si domanda il giornalista di gossip - Ma non avevano partecipato in coppia al loro programma di Italia 1 Emigratis?". Effettivamente, hanno iniziato a ricircolare in rete alcuni fotogrammi ultra-trash di quella ospitata, come la "leccata di piedi" a una imperturbabile Ferragni sdraiata sul letto con le gambe appoggiate sul povero Pio ridotto a tavolinetto.

Altra polemicuccia di Candela: "Perché Rai1 ha sentito l'esigenza di premiare due volti della concorrenza addirittura come 'innovatori del linguaggio televisivo'? Nessuna esigenza, il premio è stato creato ad hoc: i due comici fanno parte dell'agenzia 'Fep' che produce l'evento". La polemica però sembra verissima.





