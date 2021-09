Marica Pellegrinelli "mollata da Charley Vezza". Bomba di gossip sull'ex di Eros Ramazzotti: "Chi è la nuova fiamma"

10 settembre 2021 a

Esplode a fine estate la bomba di gossip su Marica Pellegrinelli. L'ex compagna di Eros Ramazzotti da tempo faceva coppia fissa con Charley Vezza, giovane imprenditore con fama da tombeur des femmes. A Milano, scrive Alberto Dandolo su Oggi in una spifferata subito ripresa da Dagospia, che il rampollo "abbia un nuovo amore". C'è anche il nome: "Trattasi della nota influencer Giorgia Tordini, socia in affari di Gilda Ambrosio ex fiamma di Stefano De Martino. È vero amore o solo un passeggero fuoco di fiamma?". I protagonisti coinvolti delineano un super-triangolo vip da far tremare anche i direttori dei rotocalchi più avvezzi ai pettegolezzi.

Che tra la Pellegrinelli e Vezza l'estate fosse un po' freddina, per la verità, era chiacchiera che circolava da un po'. Lo scorso luglio la bellissima modella 33enne era stata paparazzata prima per il centro di Milano e poi a Ibiza con Marco Borriello, 39 anni, ex calciatore di grido con Milan, Roma e Juventus nonché notissimo playboy di stanza alle Baleari. "Marica non è mancata nemmeno al compleanno di Borriello i cui festeggiamenti sono iniziati con un pranzo e finiti nella sua villa alle Baleari", si leggeva qualche settimana fa.

Si parlava però di "giorni roventi", visto che secondo il settimanale DiPiù l'ex di Eros si sarebbe anche fermata a dormire nella villa con altri amici e amiche di Borriello. "Marco e io siamo solo buoni amici, nulla più", aveva glissato lei. Forse la stessa risposta che darebbe oggi Vezza riguardo alla Tordini. O forse no?

