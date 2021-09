Michelle Hunziker, confessione inedita sulla madre Ineke: "Ero arrabbiata"

02 settembre 2021 a

Michelle Hunziker un fiume in piena. La conduttrice di All Together Now, il programma in onda su Canale 5, non ha fatto mistero su alcuni avvenimenti del passato. In particolare legati alla sua infanzia. Michelle ha infatti ricordato il momento in cui la madre ha deciso di trasferirsi dalla Svizzera in Italia. Il motivo? Un uomo per cui la mamma della Hunziker aveva perso la testa. "Lui non poteva trasferirsi in Svizzera perché non aveva il permesso per lavorare…", ha confessato il volto Mediaset al settimanale Nuovo.

Una decisione che all’epoca aveva fatto andare su tutte le furie la stessa Hunziker: "Io ero molto arrabbiata e anche dispiaciuta di lasciare i miei progetti". Ora però tutto è cambiato: "Devo ringraziare mia mamma". E infatti arrivata in Italia è stato subito un grande successo per la conduttrice.

Della sua infanzia Michelle ha anche detto di essere sempre stata un "maschiaccio": "Giocavo sempre fuori… Ho fatto disperare mia madre, che mi chiamava come una pazza dal balcone, ma io non arrivavo mai". Ad oggi i rapporti tra lei e mamma Ineke sono più che otttimi, come dimostrato dai tanti video condivisi sui social: "Abbiamo un buon equilibrio e ci vogliamo molto bene". Lo stesso lo può dire lei con la figlia avuta da Eros Ramazzotti, Aurora.

