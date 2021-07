Marica Pellegrinelli, addio Eros Ramazzotti. "Giorni roventi": con chi l'hanno beccata così, la reazione imbarazzata

20 luglio 2021 a

Marica Pellegrinelli, dopo l'addio a Eros Ramazzotti, e dopo alcuni presunti flirt, starebbe facendo coppia fissa con l'ex calciatore Marco Borriello già ex di Belen. L'ex moglie di Eros e l'ex calciatore continuano infatti ad essere paparazzati insieme, prima per il centro di Milano e poi a Ibiza dove lui vive. Marica non è mancata nemmeno al compleanno di Borriello i cui festeggiamenti sono iniziati con un pranzo e finiti nella sua villa alle Baleari.

Da qualche anno Marco si è trasferito sull'isola dove ha concluso la sua carriera. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal settimanale Di Più e riprese da Leggo, però la modella italiana si sarebbe anche fermata a dormire nella villa con altri amici e amiche di Borriello. "Marco e io siamo solo buoni amici, nulla più", avrebbe rivelato Marica Pellegrinelli a chi le domandava di questa liason. In realtà, sembra che le cose stiano andando in ben altro modo.

Sempre secondo il settimanale Di più i due trascorrerebbero tutto il tempo libero insieme scambiandosi tenerezze e in totale sintonia. Insomma, tutto lascia intendere che tra i due non ci sia solo una semplice amicizia ma qualcosa di più. Non ci resta che aspettare lo scatto di un bacio appassionato.

