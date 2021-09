Aurora Ramazzotti, la bordata di Dagospia: "Vi chiedevate perché fosse impegnata a mostrare il suo lato B?", segreto svelato

08 settembre 2021 a

La notizia è filtrata nelle ultime ore: Aurora Ramazzotti si è lasciata con Goffredo Cerza, il suo ormai ex fidanzato. Da tempo, in effetti, la coppia non si mostrava insieme né sui social né in pubblico. Insomma, cala il sipario sulla loro relazione dopo tre anni d'amore. Oggi, riferisce Chi, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini, Aurora Ramazzotti concentra tutte le sue energie nel lavoro che sta registrando con Alvin, un nuovo programma per Italia 1 che riguarda una serie di misteri.

Per ora, sulla rottura tra Aurora e Goffredo, nessuna conferma ma soprattutto nessuna smentita. Un indizio piuttosto pesante, anche perché non il solo Chi ha dato conto della rottura, ma anche altri diversi settimanale. Possibile, probabile, che la sempre schietta figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si sbottoni sulla vicenda già nei prossimi giorni, d'altro canto è una, Aurora, cha ama affrontare di petto situazioni ed indiscrezioni.

E al di là dei rumors di gossip, si registra anche il ferocissimo titolo di Dagospia, che rilancia le indiscrezioni sulla rottura della coppia e, ovviamente, lo fa a modo suo, tagliente e corrosivo. "Vi chiedevate perché Aurora Ramazzotti fosse così impegnata a parlare di sesso e mostrare il suo lato B su Instagram? Semplice: è tornata sul mercato", titola Dagospia. Il riferimento è ad alcune foto maliziose recentemente pubblicate da Aurora su Instagram e a una sua "lezione di sesso", piovuta sempre sul suo profilo social.

