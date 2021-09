Claudia Schiffer, ricordate la top model anni Novanta? Com'è oggi a 51 anni e come campa

11 settembre 2021 a

Claudia Schiffer, ex top model, icona degli anni Novanta, ha compiuto 51 anni e per festeggiare si è regalata la sua prima mostra fotografica intitolata Captivate! Fashion Photography from the ’90s. La modella accompagnerà i visitatori in un viaggio personale attraverso l’industria della moda di quegli anni. Nella sua prima mostra curata, la Schiffer riunisce leggendari fotografi di moda, designer, editori e top model, che hanno segnato il decennio. L’esposizione è in programma fino al 9 gennaio 2022 al Kunstpalast di Düsseldorf.

Si tratta di circa centoventi scatti di moda: personaggi, luoghi, dietro le quinte inediti. La Schiffer bilancia le principali opere fotografiche, che continuano a ispirare e influenzare gli artisti e i designer di oggi, con materiale intimo e invisibile. Immagini in movimento, musica e cimeli dal suo archivio privato rifletteranno il dinamismo e il cambiamento dell’epoca, consentendo ai visitatori di dare uno sguardo al dietro le quinte di sfilate e afterparty leggendari.

La Schiffer è nata a Rheinberg, in Germania nel 1970. È stata scoperta per la prima volta nel 1987 da un agente di modelle nel nightclub Checker’s Dusseldorf. E in poco tempo, grazie anche alla somiglianza incredibile con Brigitte Bardot, è diventata una delle top model più famose al mondo.

