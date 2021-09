Britney Spears fuori controllo: "Quello è davvero il mio c***o". Foto e video spintissimi, a 40 anni

11 settembre 2021 a

a

a

Una Britney Spears totalmente fuori controllo. Alla vigilia dei fatidici 40 anni (li compirà a dicembre), l'ex lolita del Pop mondiale sta passando mesi decisamente complicati dal punto di vista sanitario e legale. Il padre rinuncerà alla tutela che ha esercitato in quanto la figlia è stata di fatto considerata "incapace di intendere e di volere". Una polemica familiare violentissima, visto che Britney è ancora attiva artisticamente (sebbene la sua stella sia clamorosamente eclissata negli ultimi anni, dopo un ruggente primo decennio dei Duemila) e soprattutto in ballo ci sono milioni di dollari di patrimonio e royalties.

"Nuda come quando sono nata". Britney Spears fuori controllo, rovente estate senza veli: la foto scandalo | Guarda





Se la battaglia legale con il padre sembra chiusa, l'interprete di tormentoni come Baby one more time (che la rivelò ancora ragazzina a fine anni 90) e Toxic (pezzo tanto trascinante quanto indicativo dei problemi personali della cantante americana, ed eravamo "solo" nel 2004) non sembra ancora completamente padrona di se stessa.

Basta guardare quello che pubblica sul proprio profilo Instagram, a lungo interdettole dal padre e dai suoi più stretti collaboratori (Britney doveva chiedere il permesso prima di poter condividere post e foto sui social). Un mix di foto senza apparente nesso logico con l'attualità, meme, provocazione e soprattutto tanti, tantissimi scatti privati.

Tra gli ultimi, spiccano quelli in bagno, davanti allo specchio, in topless e con uno slip veramente ridotto a coprirle il lato B. Sembrerà impossibile, ma l'ultima polemica è sul fatto che si sia concessa un "ritocchino chirurgico" alle terga o meno, o quanto mento che le foto siano state ritoccate digitalmente. E soprattutto, a rattristare è il fatto che l'ex idola dei teenager di mezzo mondo sia costretta a ribattere ai più maliziosi con queste testuali parole: "Quello è davvero il mio c***o". Le crediamo sulla parola.

Britney Spears denunciata: "L'ha colpita durante una lite". Rissa in casa, disastro privato. Motivo? Sconcertante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.