Chiara Ferragni, la foto con il top inesistente. Senza reggiseno, così. Tutti sconvolti: "Vai nuda che è meglio"

Le foto in intimo trasparente non fermano Chiara Ferragni, vera e propria "macchina social". L'influencer e imprenditrice digitale sembra non curarsi delle polemiche che la stanno travolgendo in quesi ultimi giorni. Prima la foto in lingeria quantomeno "audaci" che attirano i commenti particolarmente pepati dei followers (tra questi, quello dell'ineffabile Fabrizio Corona).

Quindi lo show di Pio e Amedeo sul palco dei Seat Music Awards, che in prima serata su Rai1 hanno bombardato sia lei ("Chi fa beneficenza in Lamborghini?") sia suo marito Fedez (che avrebbe parlato di censura in Rai solo per avere più visibilità e ritorno economico, secondo il duo comico pugliese), dando il via a una clamorosa faida a colpi di Instagram stories.





Ma siccome gli affari sono affari, non c'è tempo da perdere con polemiche che portano pochi soldi in cassa. Meglio dunque stupire le signore e signorine che la seguono quotidianamente con un'altra proposta fashion decisamente sopra le righe. "How many people will get mad for a mum wearing this top?", chiede maliziosa l'ex Blonde salad. Tradotto: quante persone andranno pazze per una mamma che indossa questo top?

Risposta implicita: molte, moltissime visto che il "top" è in realtà un eufemismo. Indossato a pelle, senza reggiseno, con i due lembi molto distanti e tenuti insieme solo da una catenina a rischio strappo. E tra i commenti raccolti, qualcuno va dritto al sodo: "Volgare. Vai nuda che è meglio". Effettvamente, il passo è breve.

