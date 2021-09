Chiara Ferragni, intimo trasparente? La foto estrema scatena Fabrizio Corona: "Me la...", cosa gli esce di bocca

10 settembre 2021 a

a

a

Dopo la polemica contro Sangiovanni, Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Al centro l'ultima foto di Chiara Ferragni in lingerie trasparente. L'ex re dei paparazzi, intendo a rispondere alla domanda di una fan che gli chiedeva: "Te la tromb*** Chiara Ferragni?". E lui in maiuscolo: "Sì!". Immediato il polverone: "Dovreste vergognarvi tu e quella che ha scritto una domanda del genere".

Chiara Ferragni, disgrazia al parco: centrata da una pallonata in faccia e ridotta così | Foto

Finita qui? Niente affatto perché a quel punto è un'ammiratrice dell'influencer a intromettersi: "Non fa nulla, tanto nessuno ti cag***. Meno che mai la Ferragni". Ecco allora che Corona non si fa attendere: "Mmm... Secondo me se la incontro...". Nello scatto in questione la moglie di Fedez si è fatta immortalare con addosso solo reggiseno e slip.

Il nuovo costume di Chiara Ferragni sconvolge i fan: "Dove si mette la...?". Roba da bollino rosso | Guarda

Entrambi, neri con il pizzo e i nastri che fasciano la vita e che lasciano ben poco spazio all'immaginazione in quanto super trasparenti. Un'immagine che aveva sollevato parecchio clamore al momento della sua pubblicazione, anche tra i suoi numerosissimi fa. Molti dei quali le ricordavano il ruolo da madre che ricopriva e altri invece che se ne uscivano con un "ormai ci hai fatto vedere tutto". Commenti a cui la Ferragni ha preferito non replicare perché già abituata.

Video su questo argomento Chiara Ferragni, roba proibita ai comuni mortali: sapete quanto guadagna per ogni foto che pubblica?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.