Mtv Music Awards, l'ambasciatrice arriva sul red carpet mezza svestita

Quattro decenni sono trascorsi dalla prima edizione degli MTV Video Music Awards. Protagonista dell'ultima edizione è stata la cantante Rita Ora, ambasciatrice onoraria del Kosovo a Londra. Indossava un abito Vera Wang e ha incantato ancora una volta i suoi tantissimi fan con la sua bellezza da urlo e la sua sensualità. Il suo outfit è stato davvero seducente e provocante

Indossa un paio di pantaloncini e sopra ha solo il reggiseno, indossa anche un velo nero ma che non copre nulla e l’occhio dei fan in cade sul suo décolleté da urlo. Con il suo corpo da favola e la sua bellezza mozzafiato Rita Ora ha mandato il web totalmente in delirio, in reggiseno è davvero esplosiva. Un vestito da autentica star della musica, poco consono alle sue mansioni diplomatiche.

La nota e sensuale cantante stuzzica spesso i suoi seguaci con scatti provocanti e sensuali, questi ogni volta mandando il web totalmente in tilt. Più bella e seducente che mai Rita Ora ha fatto impazzire tutti, il post ha fatto il boom di like e complimenti. A far rimanere a bocca aperta come sempre anche Jennifer Lopez, solo poche ore prima sorridente e stilosissima in quel di Venezia con il suo Ben Affleck e poche ora dopo sul red carpet degli VMA, naturalmente, in forma smagliante.

