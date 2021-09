Amici, terrore per Sabrina Ghio: collasso in pubblico, "per poco non muoio". Il timore: cosa c'è dietro

14 settembre 2021 a

a

a

Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici, è svenuta durante un evento a Milano. La Ghio si stava godendo la serata in pace e tranquillità quando ad un certo punto ha accusato un malessere ed è svenuta. È stata la stessa Ghio a raccontarlo su Instagram, dove è una tra le influencer più seguite: "Dopo due anni di stop agli eventi causa Covid pensavo di godermi un po’ di Milano, invece nulla, mi sono sentita male e ho passato metà del tempo dietro un camion sdraiata per terra a gambe alzate. Per poco non ci lasciavo le penne”.

"Peggio di quello che pensavo". Il tronista in ospedale, problema di salute: com'è ridotto oggi | Guarda

Sabrina Ghio ha poi spiegato che il malessere è scaturito dalle cure che sta facendo in questo periodo. L’ex tronista di Uomini e Donne si è sottoposta ad un intervento chirurgico per fermare un processo tumorale. La Ghio ha rivelato che sta assumendo due farmaci molto forti che hanno effetti sul suo corpo. La 36enne ha confidato che mentre stava chiacchierando con altri presenti all’evento ha iniziato a sentire delle strane vampate. Si è così seduta facendo finta di niente ma la situazione è peggiorata: ha iniziato prima a sudare tantissimo e poi ha cominciato a vedere nero. Infine è svenuta ed è stata prontamente soccorsa da un’equipe medica.

Uomini e donne, Natalia Paragoni costretta a lasciare Instagram: "Forse so cosa sta succedendo", un clamoroso sospetto

Nelle prossime settimane la Ghio si sottoporrà a una nuova visita per capire se l’operazione ha dato gli esiti sperati. Tramite il suo profilo Instagram, ha fatto una raccomandazione importante ai suoi follower: fare molta prevenzione, fare visite e non essere pigri perché lei è riuscita a scoprire tutto subito facendo dei controlli di routine. Nel frattempo ha anche ricevuto la proposta di matrimonio da parte del compagno Carlo, con il quale vive da qualche tempo a Roma con la figlia Penelope, nata da un precedente rapporto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.