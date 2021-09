Al Bano Carrisi e Lecciso, la gola profonda: "Da quando i figli hanno lasciato casa...", rumors clamorosi

Francesco Fredella 19 settembre 2021 a

Casa di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso è un po' più vuota. Jasmine e Bido, i due figli della coppia, si sono trasferiti a Milano per studiare all'università. Ora, più che mai, Carrisi e la Lecciso vivono come due sposini. Una fonte segreta, vicino alla coppia, ci svela questa nuova fase della loro vita. "Sono uniti più che mai", ci dice una gola profonda. Ed infatti solo pochi mesi fa Al Bano e Loredana sono tornati a posare insieme per la copertina del settimanale Oggi, in quell'occasione Carrisi ha svelato tutto il loro amore. Non serve parlare di matrimonio, il loro "sì" c'è sempre stato. "Siamo sposati mentalmente", aveva detto il cantante - che sta per sbarcare a Ballando con le stelle. A proposito: da Cellino ci raccontano che si sta allenando sodo.

Praticamente, ora Loredana e Al Bano possono godersi un po' di tempo tutto per loro alternato lavoro e impegni televisivi. Ma Loredana annuncia: "Farò la pendolare con Milano per andare dai miei figli". Chi la conosce bene sa che ama guidare a lungo ed è pronta a fare la spola Cellino-Milano. Andata e ritorno. Un viaggio pieno d'amore.

Jasmine inizia, così, un nuovo percorso all'università sempre strizzando l'occhio alla musica. I suoi brani (Ego, s'intitola il primo e Calamite il secondo) stanno praticamente spopolando. Con il "placet" di papà Al Bano, sempre severo nei giudizi. Un vero fuoriclasse della musica, amato in tutto il mondo, che promuove a pieni voti Jasmine. Il suo sogno? Ci raccontano che sia quello di andare a recitare a Los Angeles.

