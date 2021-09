Chiara Ferragni, la foto senza reggiseno sfiora la censura: lì davanti? Tutto aperto

20 settembre 2021 a

Chiara Ferragni fa ancora parlare di sé l'influencer sfoggia nuovamente un top completamente aperto senza reggiseno. Lo scatto, diffuso poi su Instagram, ha attirato l'attenzione dei suoi numerosissimi fan. Ed ecco che non potevano che piovere complimenti. Dal "sei troppo bella" al "questi top mi fanno impazzire" fino al "devi scoprirti di più". Per la moglie di Fedez non è la prima foto che sfiora la censura.

Qualche giorno fa la Ferragni aveva addirittura attirato l'attenzione di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi aveva particolarmente apprezzato un'immagine dell'influencer in top e slip trasparenti in pizzo. E alla domanda di una fan che gli chiedeva: "Te la tromb*** Chiara Ferragni?". "Sì" era stata la replica che ha poi dato vita a un botta e risposta. "Non fa nulla, tanto nessuno ti cag***. Meno che mai la Ferragni", aveva a sua volta commentato una ammiratrice.

"Mmm... Secondo me se la incontro...", era invece stata la risposta di Corona. Insomma, gli scatti dell'influencer collezionano complimenti da ogni dove. Così come il grande successo che ottiene a ogni iniziativa imprenditoriale. L'ultimo il contratto con Safilo per produrre occhiali con il marchio della Ferragni che ha fatto schizzare in Borsa l'azienda.

