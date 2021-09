Miriam Leone, si sposa nella terra di Montalbano e poi corre a fare il bagno: in costume così, colpo al cuore dei fan

20 settembre 2021 a

Miriam Leone ha detto sì a Paolo Carullo e, per un giorno, la riservatezza della coppia è stata completamente stravolta, rispettando la tradizione di Scicli, in provincia di Ragusa nella terra di Montalbano e dove è nata l'ex Miss Italia. Il paese ha preso parte alla cerimonia e, poche ore dopo il sì e la festa a Donnafugata, la Leone con amici e parenti si è goduta una giornata al mare sulla spiaggia di Sampieri.

In Rete si torvano così tutte le immagini del matrimonio, della festa, dei balli, degli amici e anche della giornata in spiaggia il giorno dopo le nozze. A Scicli, tutti sui balconi per ammirare la Leone: romantica e sexy in pizzo bianco. Per le vie del paese sono state stese le tovaglie bianche ricamate come vuole tradizione per il passaggio della sposa. E poi all’uscita dalla chiesa e per il lancio del riso, tutti ad applaudire gli sposi.

Elegante e blindato il banchetto nel Castello di Donnafugata con molti vip, tra cui Paola Iezzi, Giuliano Sangiorgi, Debora Pelamatti, Nicole Grimaudo. Il giorno dopo la Leone e Carulli con la fede al dito si sono rilassati in spiaggia a Sampieri. Lei ancora in bianco con un costume intero.

