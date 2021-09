Cecilia Rodriguez, soltanto gli slip neri: topless incendiario in camerino, una foto molto spinta

23 settembre 2021 a

a

a

Mamma mia, Cecilia Rodriguez. Per lei, un pomeriggio di relax e di shopping... assolutamente bollente. Al suo seguito, ovviamente, uno stuolo di paparazzi. Ma non solo. La sorellina di Belen, meravigliosa e un poco civettuola, si è infatti mostrata sui social in una serie di video e scatti incendiari.

In pieno centro a Milano prova un paio di scarpe con vertiginoso tacco 14, rosso fuoco. Ma non solo. Tra una prova e l'altra, ecco un quasi-topless: la maglia grigia è strizzatissima e, insomma, non riesce a contenere le forme dell'argentina.

Cecilia Rodriguez, smartphone in mano, si produce in autoritratti ed autoscatti, foto allo specchio e, soprattutto, una foto in camerino. Pazzesca: l'argentina infatti si mostra con indosso soltanto un provocante slip nero. Il resto è completamente senza veli: un topless e un fisico da svenire. Divina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.