Elettra Lamborghini, dramma al maneggio: azzannata dal cane, come le ha ridotto il lato B

Brutta e dolorosa avventura per Elettra Lamborghini che è rimasta vittima della reazione feroce di un cane che le ha morso il sedere. La cantante, reduce dal successo dell'estate, ha raccontato sul suo profilo Instagram l'incidente e ha mostrato ai suoi follower il suo lato b con i segni e le cicatrici che le ha lasciato l'animale.

"Non potete capire cosa mi è successo stamattina ragazzi", sbotta Elettra Lamborghini che poi racconta tutto l'accaduto. "Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo, che c’è al mio maneggio e il cane di fianco deve essere stato geloso delle attenzioni che ho dato all’altro…”. A questo punto la cantante tira fuori la sua pronuncia romagnola, comincia a mostrare le sue espressioni buffe e dice: "Beh, non mi morde una chiappa?". Quindi ironizza: "Vi giuro non mi è mai capitato in vita mia. Ci sono rimasta malissimo, mi ha fatto un male…".

E nelle stories sul suo profilo Instagram la Lamborghini conclude ironica: "Di solito mi saltano addosso, cioè mi amano…". Invece... "Mi ha morso una chiappa… Un male bestia", osserva. E infine passa dalle parole alle immagini: eccola con i segni rossi sul suo fondoschiena. Ma forse i suoi follower non li noteranno nemmeno.

