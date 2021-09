Miriam Leone, trasparenza "killer": si presenta in passerella così, occhio al dettaglio bollente

27 settembre 2021 a

Un matrimonio da favola in Sicilia, un party da sogno e poi via per gli impegni di lavoro. Miriam Leone partecipa alle sfilate milanesi e per la prima volta sfoggia l’anello al dito. E’ il primo evento pubblico da quando ha sposato Paolo Carullo e la ex Miss Italia sfodera sorrisi e felicità davanti ai flash che la immortalano. Poi via di corsa verso l’Argentario dove l’aspetta il marito per trascorrere ancora uno scampolo di vacanze.

All’evento milanese l’attrice si presenta elegante e raffinata, con un tocco malizioso e intrigante. Indossa una longuette di pelle nera e una maglia che lascia intravedere il seno nudo con i capezzoli che fanno capolino e vengono immortalati dai fotografi. Un capospalla panna e terracotta e un paio di mocassini col tacco completano l’outfit della Leone che cerca di nascondere con un brillocco la fede che tutti cercano di inquadrare.

Bella e affascinante conquista anche il pubblico della Fashion Week prima di congedarsi e fuggire al mare. Non nella sua Sicilia. Questa volta va all’Argentario per godersi un po’ di relax. “Giorni stupendi” scrive postando gli scatti dalla scogliera che si affaccia sulle acque cristalline della Toscana. Il marito Paolo Carullo commenta con un cuoricino a cui anche lei replica con amore.

