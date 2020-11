Miriam Leone, il maglione si spalanca sul seno nudo: autoisolamento incendiario, la foto che fa uscire di testa

12 novembre 2020 a

Tra chi si trova in autoisolamento in seguito a un contatto con un positivo al coronavirus c'è anche Miriam Leone. La meravigliosa Miriam Leone. E così, confinata in casa, l'attrice ha scelto di far perdere la testa ai suoi fan. Come? Con una foto incendiaria, un maglione di lana che si apre proprio in corrispondenza del seno nudo, labbra socchiuse, sguardo super-sexy. Una foto pazzesca, che ha intercettato gradimento unanime tra i suoi fan. A corredo dello scatto, Miriam Leone ha scritto: "Effetto quando ti metti il suo maglione preferito in autoisolamento". Maglione molto apprezzato anche da tutti i suoi seguaci, per ovvi motivi. Il maglione, si apprende, è stato ritrovato in un armadio da Paolo Carullo, da oltre un anno compagno di Miriam Leone.

