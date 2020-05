Miriam Leone, "stiamo insieme da poco ma...": la scelta che le cambia la vita, chi è il novello sposo

20 maggio 2020 a

Miriam Leone si sposa, le nozze si terranno a Milano con Paolo Cerullo. Secondo il settimanale Chi, il matrimonio dovrebbe essere imminente, nonostante i due stiano insieme da pochi mesi. Di Miriam Leone, Miss Italia 2008, si sa molto, sono poche le informazioni invece sul suo compagno: si sa solo che è un musicista e performer che vive a Milano. Prima di innamorarsi di lui, la Leone ha avuto una lunga relazione con Boosta dei Subsonica, che però è finita nel 2014. In seguito è stata vista più volte con Matteo Martari, ex modello e attore, conosciuto sul set della serie tv Non Uccidere.

Prima di incontrare Cerullo, la Leone aveva confessato a Vanity Fair: "L’amore romantico, magari corrisposto, è una fortuna che capita poche volte. Quello fugace è tutta un’altra storia che non sempre vale la pena vivere... non mi innamoro da tempo".

