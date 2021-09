Chiara Ferragi brutale contro Fedez: "Mi fai venire voglia di divorzio", la foto che fa scattare la rissa

27 settembre 2021 a

C'è maretta a casa di Chiara Ferragni e Fedez? Chissà... Per certo le parole della influencer sul maritino cambiano registro alla velocità della luce. Prima, una necessaria premessa: soltanto qualche giorno fa, la regina di Instagram aveva dedicato al consorte un toccante e sentito post, nel quale rispondeva proprio alla dedica del marito, il quale diceva rivolgendosi a lei che "mi fai venire voglia di futuro". In questo post, la Ferragni parlava delle ragioni per la quale rimase colpita e si invaghì di Fedez, nell'ormai lontano 2016, quando fu proprio lui a iniziare a corteggiarla.

Ma, come detto, passa giusto qualche giorno e le parole di Chiara cambiano in modo piuttosto netto. Separazione in vista? No, sia chiaro, trattasi di una battuta tagliente, di una boutade. Ma non si può fare a meno di notare come la musica cambi da un giorno all'altro. A innescare il tutto, è stata la foto che Fedez si è fatto scattare assieme alla meravigliosa top-model Gigi Hadid, scatto che evidentemente ha un pizzico ingelosito la Ferragni.

A pubblicare la foto su Instagram è stato lo stesso Fedez, immagine scattata quasi certamente nel corso della Milano Fashion Week, la settimana della moda meneghina che si è da poco conclusa. "Meglio del cinema", ha commentato il rapper proponendo ai suoi seguaci l'immagine. E dunque ecco piovere il commento tagliente della Ferragni: "Giuro, mi fai venire voglia di divorzio", lo ha punzecchiato. Da par suo, Fede, ha ripostato il commento della moglie, a dimostrazione del fatto che era poco più di una gag. Ma, attenzione: la gelosia è un brutta, bruttissima bestia...

