Chiara Ferragni e Fedez, la foto col tacco sconcertante: "Mi si staccano le dita dei piedi"

"Mi si stanno staccando le dita dei piedi". Fedez posa a fianco di Chiara Ferragni, ma dietro i sorrisi di facciata c'è solo tanta, tanta sofferenza fisica. Ha fatto il giro di Instagram e della Rete, come di consueto, il video dei Ferragnez pronti per l'ennesima serata di gala timbrata Versace. Chi non è molto alto lo sa: a volte basta qualche centimetro in più per riacquistare autostima e fiducia in se stessi. Nella coppia, il bassetto è proprio il rapper milanese. E forse proprio per questo, o semplicemente per gioco o come scaltra trovata di marketing, ha deciso di indossare un paio di scarpe risa col tacco per guadagnare una buona spannna in altezza.

In total look Versace, Federico Lucia (questo il nome all'anagrafe dell'autore di Mille, il tormentone estivo realizzato in tandem con Orietta Berti e Achille Lauro), osa sia per quanto riguarda la foggia, ben poco "maschile" sia il colore. E la moglie Chiara, perfida come spesso accade su Instagram, lo prende amabilmente in giro pubblicando sul suo seguitissimo profilo Instagram il video spalla a spalla.

Si parte con un primo piano sui due volti, impassibili e molto glamour, e si finisce con la visione completa di Fedez versione fenicottero. "Finalmente alti uguali", ironizza in inglese l'influencer e imprenditrice della moda. Il marito, e c'è da capirlo, non sembra più così convinto del look sfoggiato.

Forse, però, si tratta del "supplizio" inferto dalla Ferragni per farsi perdonare della sfuriata sullo yacht, una paparazzata che ha fatto chiacchierare mezzo mondo del gossip nostrano. "Ok, è vero – aveva dovuto confessare Fedez -, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate". A giudicare da com'è finita, a colpi di tacco, forse Chiara la pensava diversamente...

