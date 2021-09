Fedez e Chiara Ferragni, volano insulti: "Gli uomini così io li schifo". Finisce in disgrazia: "Ma vai a cag***e"

26 settembre 2021 a

"Io gli uomini così li schifo". "Ma vai a cag***e". Un pacato confronto tra la hater e Fedez, via Instagram Stories. Tutto nasce, ovviamente, dal video che il rapper milanese ha girato insieme alla moglie Chiara Ferragni. Pronti per una "seratona" alla Milano Fashion Week, i due Ferragnez hanno sfoggiato un look decisamente particolare. La influencer e imprenditrice con scarpe a zeppa altissima, rosso fuoco. Lui, più bassino, con tacco fucsia.

"Finalmente alti uguali", ironizza in inglese Chiara. Il marito invece non sembra convintissimo, e con una smorfia metà di dolore e metà di disappunto confessa ai milioni di loro followers: "Mi si stanno staccando le dita dei piedi". Cosa non si fa, in fondo, per essere balli.





Il concetto però è estremamente personale, e i commenti ironici e sprezzanti al video lo confermano in pieno. Tra molte ironie, arrivano anche gli insulti, beceri. Una ragazza, per esempio, condivide lo screenshot di Fedez e Ferragni e sentenzia: "Gli uomini così li schifo. L'Uomo deve essere Maschio". Come se il giudizio sulla virilità o meno di un uomo possa dipendere da una foto scherzosa o dal colore di una camicia o di un pantalone o dalla foggia di una scarpa.

Peraltro, l'intento di quel post su Instagram era visibilmente auto-ironico. La risposta di Fedez alla hater, però, non sembra sulla stessa lunghezza d'onda. Ripubblica il commento e lo "timbra" con il più fragoroso dei "Con affetto ma vai a ca*areeeee". Chiaro così?

