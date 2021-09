Elettra Lamborghini, bikini (troppo) strizzato? Occhio alle forme, foto clamorosa in spiaggia

28 settembre 2021 a

È passato già un anno da quando Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati con una cerimonia da sogno sul lago di Como, alla presenza di un parenti e amici. Per la precisione la data del matrimonio era il 26 settembre: per festeggiare il loro primo anniversario, i due hanno deciso di regalarsi una sorta di seconda luna di miele, questa volta alle Maldive.

Meta ideale per il relax di coppia: sulle paradisiache spiagge la Lamborghini ha sfoggiato un bikini che di certo non è stato da meno. Elettra ha infatti sfoggiato con orgoglio le sue curve strepitose, prima da sola e poi con Afrojack che la stringe a sé sopra a un lettino. Ai follower della nota ereditiera non è sfuggito soprattutto lo scatto in solitaria pubblicato su Instagram, in cui appare in grandissima forma tra posizioni ammiccanti e la celebre “leopardanza”, come la descrive TgCom24.

Sotto la foto della Lamborghini non è ovviamente mancato il commento del marito: un semplice “Bella!”, accompagnato da tanti cuori da cui traspare l’orgoglio per la sua donna. I due si sono detti sì il 26 settembre di un anno fa e ovviamente per l’occasione speciale non poteva mancare una dedica via social: “Felice primo anniversario - ha scritto Elettra - sono così orgogliosa dell’uomo che sei diventato, hai il cuore più grande del mondo. Tre anni di amore, rispetto e pieni di divertimento. Sono impaziente per il futuro. Ti amo”.

