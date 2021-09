Chiara Ferragni sconvolge i passanti a Parigi: in giro senza reggiseno, si voltano tutti

28 settembre 2021 a

Non solo "boccoli d'oro". Chiara Ferragni sbarca a Parigi e sconvolge la Ville Lumière sfoggiando anche due... bollini dorati sul petto. Piccolo particolare: la influencer e imprenditrice della moda cremonese non indossa il reggiseno, e la maglietta leggerissima traforata presenta un clamoroso effetto vedo/vedo. Insomma, quei due miseri preziosissimi dischetti sono l'unica barriera tra il suo seno e lo sguardo, incredulo, dei passanti.

Mentre il marito Fedez, in Italia, passa il suo tempo a battagliarsi a suon di insulti sul caso dell'ex guru della Bestia Luca Morisi, prendendosi a male parole con Matteo Salvini e Vittorio Sgarbi (e guadagnando addirittura una querela per diffamazione da Pietro Maso, famoso per aver ucciso a sangue freddo 30 anni fa i suoi genitori per questioni di eredità), la bella ex Blonde Salad crea scompiglio alla più prestigiosa Fashion Week del mondo, uno degli eventi più fotografati del globo.

Non paga, decide anche di fare irruzione in uno dei templi della moda parigina, l'Atelier Schiaparelli. Complimenti al personale: non fare una piega di fronte a una ospite (svestita) così non è da tutti.

