Elisa Isoardi, bollente bacio in bocca: smascherata a Ostia, ecco chi è il suo "nuovo" lui

30 settembre 2021 a

a

a

Elisa Isoardi è stata paparazzata mentre baciava l'imprenditore Alessandro Di Paolo a Ostia. Una vera e propria sorpresa visto che la conduttrice si era detta single poco tempo fa. I due sono stati pizzicati dal settimanale Oggi mentre erano impegnati ad assistere alla partita di calcio dell’Ostiamare, squadra che milita in Serie D e il cui presidente è Roberto, ossia il padre di Alessandro.

Si parla, insomma, di un ritorno di fiamma, visto che Elisa e Alessandro hanno già vissuto una storia d’amore in passato. Una relazione nata dopo che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha chiuso con Matteo Salvini. Con Di Paolo, invece, il rapporto era finito circa un anno fa. “È finita perché i tempi non erano maturi”, aveva spiegato la Isoardi. Sul fronte professionale, invece, la conduttrice continua a rimanere in attesa di uno spazio per lei sul piccolo schermo.

Vedete quell'enorme brillante? Vita stravolta per Elisa Isoardi, all'improvviso... lui: una foto clamorosa | Guarda

Dopo l'esperienza in Rai, a La Prova del Cuoco, e dopo aver preso parte a Ballando con le Stelle, è partita per l'Honduras all’inizio del 2021 per buttarsi a capofitto in una nuova avventura, quella dell’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Secondo alcune vecchie voci, dietro al sì al programma ci sarebbe stato una sorta di accordo tra la Isoardi e Mediaset per altri progetti relativi al piccolo schermo. Per il momento, però, sembra non essere andata così.

Elisa Isoardi, il costume nero è da svenire: quando si gira... una paparazzata esagerata | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.