Elisabetta Gregoraci al maneggio con tacchi e lato B in mostra: la più scandalosa delle foto

01 ottobre 2021 a

a

a

Pazzesca, semplicemente pazzesca. Sexy, tremendamente sexy, troppo sexy. Si parla di Elisabetta Gregoraci, la quale si mostra su Instagram così come la potete vedere nella fotografia qui sotto. Già, perché l'ex moglie di Flavio Briatore, al maneggio dai suoi cavalli, ci va così...

"Ma cosa vuole?". Lite sfiorata prima del red carpet, Gregoraci lascia tutti di stucco: anche i fan infuriati con lei

Il tutto, va detto, per un servizio fotografico. Ma la foto resta. E parla da sola. Elisabetta Gregoraci sfoggia un vestitino trasparente e luccicante, il quale, di fatto, lascia totalmente scoperto il lato B. Poi lo sguardo, seducente, dritto in camera, l'espressione maliziosa e le gambe scoperte. Poi le carezze al cavallo, ma l'occhio dei seguaci, non c'è niente da fare, cade su altri scorci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.