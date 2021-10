Fedez, "rispondi a quegli str***i". Insulti fuoricampo, lo sconcerto davanti alla videocamera

01 ottobre 2021 a

Leone dice una parolaccia a Fedez e alla sorella. Il rapper reagisce così. Il marito di Chiara Ferragni ha condiviso una story su Instagram che ha fatto subito il giro del web. Nel filmato, Fedez tiene in braccio la figlioletta Vittoria. Fuori campo la voce di Leone.

Il bimbo rivolgendosi al papà dice: "Rispondi a quegli str***". Fedez resta allibito, ma poi spiega tutto. "Quando tuo figlio impara a memoria i tuoi testi". Il bimbo di tre anni, infatti, stava ripetendo le parole dell'ultima canzone del papà "Meglio del cinema", proprio nel punto della parola "proibita".

In ogni caso, Fedez riprende il bambino: "Si dice birichino". Ma Leone non ci sta, il testo è quello. Il bimbo di tre anni colpisce ancora. Mettiti il vestito bianco e le Converse piene di fango. Comprensibile la smorfia del cantante nel sentire suo figlio che intona proprio quella parte con la parolaccia col tentativo poi di correggere il bambino: "Si dice birichini. Rispondo a quei birichini che ti scrivono", spiega Fedez al bambino, che non ha nessuna intenzione di modificare la versione della canzone e che infatti risponde con un secco "no" a suo padre. "Leo non si dice quella parola, dai", prova a convincerlo il cantante, forse temendo la reazione di sua moglie. Ma nonostante le sue insistenze, non sembra che Leone abbia seguito il consiglio di Fedez.

