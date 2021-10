Melissa Satta? Spacco inguinale, tacco a spillo e mossa proibita: entra in studio così, un video pazzesco

05 ottobre 2021 a

Mamma mia, Melissa Satta. Una meraviglia assoluta, come sempre e forse più del solito. Come è noto, pur tra qualche ingenerosa critica, l'ex velina da qualche tempo fa capolino negli studi di Sky Sport, per gli approfondimenti post partita con Fabio Caressa e tutto il team dell'emittente satellitare. E ovviamente, dopo l'ultima partita di campionato, la Satta non ha fatto eccezione.

Una Melissa Satta monumentale: il lato B? Sembra disegnato: una foto pazzesca | Guarda

Il punto è che si è presentata in studio con un look pazzesco, mozzafiato. Un outfit che la meravigliosa showgirl ha riproposto su Instagram, in due differenti post: prima un video, poi una foto. "About last night", parliamo di ieri sera, scrive. Bene, parliamone: maglia nera attillata ed elegantissima, gonna con spacco inguinale e tacco a spillo vertiginoso. Una Melissa Satta, come sempre, assolutamente irresistibile.

