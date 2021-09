Melissa Satta monumentale: il lato B? Sembra disegnato: una foto pazzesca

16 settembre 2021 a

Vento d'estate, che se ne sta per andare. Ma per Melissa Satta c'è tempo e modo per godersi ancora qualche giorno di relax, nella sua Sardegna, dove trascorre una giornata al mare insieme al suo fidanzato, Mattia Rivetti. La coppia infatti non si nasconde più. Con i paparazzi di Oggi in agguato, ecco baci, abbracci e tenerezze. Insomma, i due sono innamoratissimi.

Le foto, come detto, sono state pubblicate sul rotocalco. Ecco la Satta, Rivetti e anche il piccolo Maddox Prince, il figlio avuto dall'ex velina insieme a Kevin Prince Boateng. E in queste foto si vede una Satta assolutamente al top: fisico perfetto e forme da urlo. Il lato B? Come dimostra la foto di spalle, sembra disegnato: semplicemente da urlo.

