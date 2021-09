Melissa Satta, Paola Ferrari: "A differenza di qualcun altra...", l'ultimo siluro contro Diletta Leotta

Francesco Fredella 30 settembre 2021 a

Paola Ferrari difende Melissa Satta, che stata attaccata per le sue uscite allo Sky Calcio Club condotto da Fabio Caressa. Sarebbe colpa di Sky, quindi dell'emittente, se in tv ci sono non professionisti del calcio come opinionisti. Ma la Ferrari difende in ogni modo la Satta, fortissima sui social. Cinque anni fa l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic disse che "le donne non devono parlare di calcio". Assurdo. Parole da Medioevo, da cancellare.

Su Oggi, diretto da Umberto Brindani la Ferrari difende la Satta e dice: "La sua funzione è quella di alimentare uno stereotipo dei più triti, quello della bella donna che sta lì solo per mettere in mostra le sue belle qualità. Non giornalistiche".

E poi fa chiarezza ancora di più: "A me sembra incontestabile il fatto che un programma giornalistico debba esser fatto solo ed esclusivamente da giornalisti e giornaliste". La conduttrice de La domenica sportiva ha le idee chiarissime e sembra sparare una cannonata alla Leotta, sua acerrima nemica." A differenza di qualcun’altra che da brava donna di spettacolo si inventa pure dei flirt, lei non si finge quello che non è, non si atteggia da inviata e non fa interviste. La salvo", dice. Si riferisce per davvero alla Leotta, che ha avuto un flirt con Can Yaman (per molte malelingue sarebbe stato costruito a tavolino)?

