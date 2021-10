Miss Mondo, la no vax Dilay Willemstein e lo sconcertante rifiuto: a che punto siamo arrivati

09 ottobre 2021 a

a

a

Meglio perdersi la finale di Miss Mondo che farsi vaccinare. La modella olandese Dilay Willemstein, 21 anni, ha rinunciato a partecipare al celebre e prestigioso concorso di bellezza, in rappresentanza dei Paesi Bassi, proprio perché più timorosa che no vax convinta e in ogni caso intenzionata a non sottoporsi al siero contro il Coronavirus. Salterà dunque l'evento in programma il prossimo 16 dicembre a Porto Rico.

"Ho preso due volte il Covid, ma non mi vaccino": il calciatore no-vax terrorizza la Premier. E Jurgen Klopp...





L'avvenente Dilay, intervistata dal giornale olandese Algemeen Dagblad ha spiegato di "non sentirsi pronta" a farsi vaccinare, pur sottolineando di non escluderlo in futuro. Dal punto di vista personale e professionale, ovviamente, si tratta di una rinuncia dolorosa. Ma a chi le ha consigliato di farsi vaccinare, se non per questioni di salute e sicurezza, perlomeno per opportunità, ha opposto un fiero no.

"Penso che mi sarei pentita di più se avessi fatto qualcosa che non mi fa sentire bene. Il giorno in cui ho fatto la scelta, mi sono sentita molto male. Ma mi piace guardare avanti. Questa porta si sta chiudendo, ma se ne apriranno di nuove per me", ha scandito. Covid permettendo, ovviamente.

"Vaccino siero genico"? Dopo le sparate, per Meluzzi finisce malissimo: fine corsa per il medico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.