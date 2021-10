Elisa Isoardi in costume sul bagnasciuga: "Splendida", la foto incendiaria

09 ottobre 2021 a

"Il mare d'ottobre". A Elisa Isoardi è basta una foto per mandare in visibilio i suoi tantissimi fan. L'ex conduttrice, nonché concorrente de L'Isola dei Famosi, ha pubblicato uno scatto che la vede sul bagnasciuga con un costume intero nero che mostra tutte le sue curve. Un fisico pazzesco, quello della Isoardi, tanto che i suoi ammiratori riempiono il suo profilo Instagram con una sfilza di commenti: "Tu esci come venere, da un'onda", scrive un'utente mentre un'altra le fa eco: "Fisico perfetto bella in tutto il tuo splendore".

La Isoardi è anche serena. Nonostante Mediaset a lei non abbia riservato programmi tv, l'ex volto Rai sembra farsene una ragione. Il settimanale Oggi l'ha immortalata con l'ex fidanzato Alessandro Di Paolo. I due erano a Ostia ad assistere a una partita del campionato di serie D di Ostiamare (squadra di cui è presidente il padre di lui).

Oltre al feeling si può vedere negli scatti anche un bacio. Che tra i due sia risbocciato l'amore? Questo non è dato sapersi. Certo è che lei si è dichiarata single e ha definito l'ex, un produttore milionario, solo un amico. Sarà ma le foto lasciano ben poco spazio all'immaginazione.

