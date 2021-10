Gf Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli beccati così: novità in arrivo?

Francesco Fredella 11 ottobre 2021 a

Non c'è dubbio: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi insieme sono felici. Qualcuno ha pubblicato le foto del concorrente di Tale e quale show con la Salemi in giro per Roma. Et voilà: il gossip è servito su un piatto d'argento. La fidanzata di Pretelli si trova nella Capitale per un weekend d'amore e con una Storia su Instagram veniamo a sapere di ore ed ore intense, trascorse sempre insieme dopo la vittoria di venerdì sera a Tale e quale show (Pretelli ha imitato Clementino). Qualche settimana fa, ad RTL102.5 News l'ex gieffino vip aveva detto: "Andiamo a convivere". La distanza sicuramente per loro è molto difficile, ma dopo la convivenza nella casa del Grande Fratello Vip tra Giulia e Pierpaolo è esplodo l'amore. Punto. Dopo le foto di Pretelli e la Salemi l'esercito dei "Prelemini" si è scatenato con decine e decine di "post".

Convivenza in arrivo? Pare di sì. E' troppo presto per parlare di matrimonio, ora Giulia e Pierpaolo vivono a distanza la loro storia d'amore che sembra andare avanti a gonfie vele. Da poche settimane Pierpaolo è diventato zio: è nata la figlia di suo fratello Giulio (che il pubblico ha conosciuto durante il Grande Fratello vip). Pretelli jr si è fidanzato lo scorso anno con Alessia ed ora vivono insieme a Roma, dove tra l'altro lavora nel settore della ristorazione.

La famiglia s'allarga. Tutto va avanti a gonfie vele e Pretelli può godersi popolarità, successo e soddisfazione professionale. Tale e quale show per lui è, sicuramente, il coronamento di un altro sogno. "Fare le imitazioni è sempre stata la mia passione. Appena mi assegnano il personaggio entro nel vivo e imito sempre, anche quando vado a fare la spesa al supermercato", aveva raccontato Pretelli a RTL102.5 News.

