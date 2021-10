Leonardo Pieraccioni fa a pezzi l'ex marito di Cicciolina: raptus in pubblico

13 ottobre 2021 a

Leonardo Pieraccioni ha qualche problemino con l'arte contemporanea. Il regista infatti è andato a vedere la mostra di Jeff Koons a Palazzo Strozzi a Firenze ma non sembra aver apprezzato l'opera di uno dei più quotati artisti al mondo. "Continua il mio rapporto conflittuale con l’arte moderna", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. "Io vorrei davvero emozionarmi davanti alle spugnette da cucina di Jeff Koons o di fronte al suo ultra milionario delfino gonfiabile con sotto il pentolame messo a sgocciolare, ma mannaggia ammè e alla mia oceanica insensibilità, non ce la faccio, ci provo, ma unció cultura".

Un post che ha fatto il pieno di cuoricini e di commenti altrettanto ironici. "Leo è arte contemporanea...magari fosse arte moderna ... con due santi apostoli e croci ce la potevamo cavare", si legge. E ancora: "Ma quando poi la smantelleranno le spugnette che fine faranno?", si chiede uno.

"Koons ora può permettersi di fare anche delle boiate perché la sua ascesa é arrivata con un paio di sue vere genialità", aggiunge un altro forse riferendosi anche al matrimonio - finito ormai - con Cicciolina. "E allora i miei figli sono degli artisti nati. Basta vedere la loro cameretta", scrive una mamma molto simpatica.

