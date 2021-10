Chiara Ferragni, "quello che gli uomini non accettano": soldi, la bordata dell'influencer

14 ottobre 2021 a

a

a

Chiara Ferragni finita sulla copertina di Vogue si è raccontata a cuore aperto affrontando molteplici questioni, tra cui il rapporto con la ricchezza ed il successo nella prospettiva di una donna e dei riscontri sociali che ne derivano: “È un problema degli uomini. A molti la ricchezza e la fama di una donna fanno paura…raramente un uomo accetta una compagna che guadagna più di lui”, ha spiegato.

Ecco il bagno di Chiara Ferragni, roba proibita ai comuni mortali: uno sfarzo mai visto prima | Guarda

Chiara Ferragni si può definire come l’antesignana della professione di influencer. Condivide praticamente tutto sui social e proprio sui social si basa la maggioranza delle sue strategie comunicative. A Vogue Chiara Ferragni ha raccontato del suo successo rispondendo anche ad una domanda sulla possibilità che perda il suo profilo social: “Troverei il modo di reinventarmi, ma è difficile che accada per come mi espongo io”, ha spiegato.

"Ma tuo marito te lo permette?". Chiara Ferragni e gli slip completamenti trasparenti: la foto scadalizza | Guarda

Dopo aver raccontato delle difficoltà vissute da donna nel rapportarsi agli uomini che temevano il suo successo, Chiara Ferragni ha raccontato di come con Fedez sia successo l’esatto opposto, cioè una forte propensione alla concezione di successo femminile come di un atteggiamento normale e ovvio. Chiara e Fedez sono molto innamorati e sono entrambi due star eccezionali, e proprio la Ferragni ha così parlato: “Con Federico non è successo, non mi ha mai temuta, anzi si è esposto al pubblico”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.