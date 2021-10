Wanda Nara tradita? La clamorosa foto di Mauro Icardi: roba da impazzire di rabbia

17 ottobre 2021 a

Il caso del giorno: Mauro Icardi ha tradito Wanda Nara e quest'ultima ha spiattellato tutto sui social, furibonda. "Hai rovinato un'altra famiglia per una tro***", ha tuonato l'agente dell'argentino (per quanto ancora sarà la sua agente?). Ma non solo: poi Wanda ha confermato ai media argentini la rottura con l'attaccante del Psg, a cui ha anche tolto il "follow" sui social, in turbinio di post pubblicati, poi cancellati e quindi ripubblicati.

Mauro Icardi, si apprende, la avrebbe tradita con Eugenia Suarez, una celebrità argentina: modella, cantante e attrice, di una bellezza stordente. Insomma, un clamoroso caso di gossip. Questa volta, contrappasso, è Wanda la tradita: la sua storia con Maurito iniziò proprio con il tradimento di lei a Maxi Lopez, con cui all'epoca era sposata e con cui Icardi giocava alla Sampdoria. I due erano anche grandi amici, ovviamente prima della corna.

E così, in questo contesto, si "scava" nel passato di Mauro Icardi e Wanda Nara. Lo ha fatto anche la Gazzetta dello Sport, che ha riproposto alcuni momenti chiave della loro chiacchieratissima relazione, tra sport e gossip. E uno, in particolare, oggi farà male, molto male, a Wanda Nara. Era il marzo del 2014, Icardi giocava all'Inter e i nerazzurri perdevano a San Siro con l'Atalanta. E proprio l'argentino segnò il gol del momentaneo pareggio, per poi correre sotto la curva Nord e mostrare una maglietta con dedica alla sua Wanda. "Wan te amo", recitava la t-shirt. Un gesto che fu ritenuto uno sfregio a Maxi Lopez, il tradimento era solo di qualche mese prima. Un gesto che fece sciogliere Wanda Nara che però, oggi, di fronte a quella foto proverà ben altre sensazioni...

