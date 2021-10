Andrea Iannone, "se tro*** come parcheggi...": umiliazione in pubblico, spunta questo "pizzino"

Francesco Fredella 21 ottobre 2021 a

a

a

Da ridere ci sarebbe davvero poco, ora Andrea Iannone - campione di MotoGp e concorrente di Ballando con le stelle - deve fare i conti con chi gli lascia un biglietto sul parabrezza dell'auto. E la scena, immortalata subito sui social, diventa virale. “Se tr… come parcheggi”, scrive un anonimo cittadino. E lui risponde con un post che fa subito il giro della Rete. Ma cosa è successo? Iannone, che fa parte della squadra di Milly Carlucci, è impegnato tutti i giorni con gli allenamenti al Foro italico. Ed è lì che, alla fine della giornata, trova la sorpresina: a quanto pare il parcheggio selvaggio non piace a qualcuno che facendo due calcoli capisce che potrebbe trattarsi della sua auto.

"Sarebbe un grande lavoro". Selvaggia Lucarlli ridicolizzata dallo stilista: gelo in studio

Dopo la scritta, “Se tr..bi come parcheggi… Ora si capisce tutto! Torna in Svizzera!”, arriva il commento di Alvise - uno dei concorrenti del programma di Rai1. Che dice: “Sarà vero? Ai ai ai!”. Iannone, invece, ne approfitta per cavalcare l'onda e dire: “Chissà a chi non è piaciuto”. Una battuta a doppio senso, ma anche al vetriolo che continua a suscitare polemiche. Come mai non si scusa per il parcheggio selvaggio?

"Arriva la cattiveria", "Che fine farà quest'uomo". Morgan contro Selvaggia, volano stracci: accuse (molto) intime





Iannone, sicuramente, rappresenta uno dei big di Ballando con le stelle: cast davvero unico. Da Al Bano a Mietta, passando per Memo Remigi, Morgan, Arisa e tanti altri. Ma la vera novità di quest'anno sembra proprio la giuria che è più agguerrita che mai. Infatti, non sono mancate frecciatine ad Al Bano, che ha litigato con Mariotto dopo quello zero totalmente ingiusti.

"Le dittature prima o poi finiscono". Selvaggia Lucarelli, vergogna gratuita contro la Mussolini: si scatena il caos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.