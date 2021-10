Wanda Nara, bordata di Dagospia: eccola al natuirale. "Buccia d'arancia e crateri di cellulite", foto clamorose

22 ottobre 2021 a

"In piena decadenza". Dagospia infierisce su Wanda Nara, mostrando un paio di scatti rubati in bikini, in cui la forma fisica non sembrerebbe così perfetta come invece siamo abituati a vederla su Instagram. Dago gioca la carta del quiz in homepage: "La riconoscete? In queste foto, con la sua pelle lunare, la buccia d'arancia e i crateri di cellulite sembra in piena decadenza, ma i suoi scatti bombastici attizzano legioni di pip***oli su Instagram. Di chi si tratta?".

Ohibò, il lettore clicca e, sorpresa, compare il volto radioso e sensuale di Wanda. Il dubbio di Dagospia è lecito: gli scatti sui social sono "pieni di filtri?". C'è anche da dire però che le foto risalgono a due anni fa (peraltro, era in compagniadi Mauro Icardi) e che la Nara, 35 anni da compiere il 9 dicembre prossimo, ha anche "sul conto" cinque parti (l'ultimo nel 2016), con tutto quel che ne consegue per quanto riguarda il recupero psicofisico.

Sul piano delle curve, peraltro, non ci sono molti appunti da farle. Così come su quello della personalità, venuta a galla prepotentemente proprio in un momento difficile come questo. La showgirl argentina infatti è ora in ben altre faccende affaccendata. La sua storia con Icardi, ex capitano dell'Inter e oggi bomber (di riserva) al Psg è in bilico. Colpa delle corna: l'attaccante ha tradito la moglie con la cantante, loro connazionale, Eugenia China Suarez.

Da qualche ora in questa tresca a luci rosse con mille risvolti (scenate di gelosia, messaggi privati, tentativi disperati di riconciliazione e parole di fuoco contro l'amante) è comparsa anche Guendalina Rodriguez, trans di stanza a Milano che sostiene di aver avuto a sua volta una storia con Maurito. Nelle sue Instagram Stories, ha pubblicato pure "la prova", una foto evidentemente ritoccata (male), un fotomontaggio scoperto da Wanda che ha apostrofato l'autrice con parole durissime.

"Putt*** del c*** che vuoi essere donna ma non lo sarai mai - è il messaggio inviato da Wanda e mostrato in pubblico dalla trans, per ripicca - se vuoi ti insegno io a truccare meglio una foto, str***. Cerca la fama altrove. Mauro non sa nemmeno della tua esistenza, vai a lavare la tua f*** se ce l’hai e poi prova a rovinare una famiglia di put*** a buon mercato proprio come te e China Suarez, forse siete sorelle, mi resta il disgustoso dubbio".

