Heidi Klum, per Halloween si spoglia del tutto: un topless pazzesco, video vietato ai minori

In topless e con una ferita aperta sulla colonna vertebrale Heidi Klum svela alcuni indizi horror del suo nuovo costume di Halloween, la festa che preferisce, rivela ai suo tanti adoranti fan. Ogni anno, in questa occasione, lei si armeggia per dei travestimenti più sorprendenti ed originali. E anche se il party annuale per festeggiare la ricorrenza è stato nuovamente annullato per via della pandemia, l'ex top model, 48 anni, non si è persa d'animo e ha voluto mostrare ugualmente ai follower sui social il dietro le quinte della sua trasformazione in "Wolfman".

Accanto agli scatti in topless con la ferita aperta sulla schiena l'ex top model scrive infatti: "Non guardare mai indietro, il passato è un deserto di orrori" citazione proprio dal film del 2010. In quanto al consueto party di Halloween la Klum ha dichiarato di non sentirsi a suo agio nell'organizzare feste mentre il virus infuria in tutto il paese e anche in tutto il mondo.

Ma questa decisione non ha spento la sua creatività. Pronto quindi un video in cui si prepara e si fa truccare per il suo nuovo personaggio di Halloween, con un grande taglio lungo il lato del viso e un pollice mancante. "Non sembra disgustoso? Pollice in su", esclama. E tra uno scatto horror e l'altro la Klum ha trovato anche il tempo per farsi una serie di selfie in lingerie, sfoggiando un lato b da applausi.

