Diletta Leotta, un massacro per Can Yaman: "Se l'inizio è stato esplosivo...", un attacco (molto) intimo

Vuoi vedere che Diletta Leotta ce l'ha con Can Yaman? Il sospetto è tangibile, concreto. Prima, una breve premessa: in una recente intervista a Verissimo, la conduttrice di Dazn aveva detto di essere innamorata dell'attore turco e pronta a valutare un ritorno con lui. Ma dopo qualche settimana dall'intervista, nulla si è mosso. Anzi, tutt'altro: stando a rumors e gossip, Yaman avrebbe iniziato una "tenera amicizia" con Francesca Chillemi, con cui sta girando una nuova fiction per la Rai.

E così, ecco che Diletta Leotta torna a farsi sentire. Lo fa sui social, su Instagram, dove in una story ha postato lo scatto di un libro in cui si parla di relazioni terminate, di storie d'amore evaporate. Sul volume si legge: "Perché le storie finiscono?".

Ma non solo. Diletta Letta mette infatti in evidenza alcune frasi che in molti hanno interpretato come un riferimento proprio a Cana Yaman: "Se l'inizio è stato esplosivo, qualcosa di così incredibile da essere andato oltre qualsiasi confine che fino a quel momento avevate raggiunto, allora saprà resistere alle avversità". Ma soprattutto: "Gli amori giganti sanno sopravvivere a tutto". Il libro postato dalla Leotta è Essere temporale di Mattia Ollerongis, romanzo che racconta la fine di una storia d'amore, appunto, tra Zeno ed Eleonora. Insomma, i dubbi stanno a zero: quella di Diletta Leotta è una cannonata contro il turco.

