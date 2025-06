L'Eredità, bufera su Elisa alla Ghigliottina: cosa ha sbagliato

Oggi, domenica 1° giugno, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Eccoci, buonasera Italia e bentrovati all'Eredità", ha esclamato il padrone di casa a inizio trasmissione. Subito dopo ha dato il bentornata alla campionessa del gioco Linda, arrivata ormai alla puntata numero 12. Con lei giocano come concorrenti Elisa, Alberto da Varese, Greta da Bologna, Francesco Maria da Caserta, Nathalie da Napoli. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore allo studio. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico.

Alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Elisa. La nuova campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa ben 90mila euro, il montepremi finale. Ma per farlo doveva trovare una parola che quadrasse con "Assalto", "Mare", "Bicchiere", "Emozioni", "X-Men". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Perdere". Ma anche lei ha ammesso fi non "aver avuto l'intuizione che mi capita da casa". E infatti non era la risposta esatta. La soluzione corretta era: "Tempesta".