Taranto, il centrodestra si riunisce. Nessun accordo nel campo largo

A una settimana dal ballottaggio, cambia tutto negli scenari per le amministrative di Taranto. A sorpresa ieri è arrivata l’unità del centrodestra, con apparentamento ufficiale tra le liste di Fratelli d’Italia, Forza Italia, e Noi Moderati, con Francesco Tacente, il candidato arrivato al ballottaggio con il sostegno della Lega, dei Socialisti Riformisti, e altre liste civiche. Era stato lo stesso vicepremier Matteo Salvini, a Taranto per la campagna elettorale, a chiedere che il centrodestra potesse riunirsi al ballottaggio per sostenere Tacente.

«Il senso di responsabilità delle forze della nostra coalizione ha tracciato l’unica strada percorribile per scongiurare il rischio che Taranto finisca nelle mani di un centrosinistra ormai al centro di scandali ed eclatanti casi di cattiva gestione della cosa pubblica: pertanto, oggi comunichiamo la decisione di proporci agli elettori, nel segno dell’unità, sostenendo Checco Tacente con un apparentamento ufficiale - hanno dichiarato i partiti di centrodestra - Ora dobbiamo lavorare con il massimo impegno per salvare Taranto dalla coalizione di centrosinistra e ridare a una delle città più importanti del Mezzogiorno una prospettiva vera di futuro».

Dall’altra parte niente di fatto per il candidato del centrosinistra Piero Bitetti, che non è riuscito nell’apparentamento con i Cinquestelle, che escono dal primo turno con l’11%. Nonostante abbia accettato tutti i paletti posti dagli ex grillini per riunire il campo largo, ovvero una serie di no: no al rigassificatore (necessario per Ilva), no al dissalatore, no all’Aia (autorizzazione ilva) e no al Comparto 32 (nuova espansione commerciale della città).