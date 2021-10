Grace Taylor, bionda da urlo? Impensabile, ecco com'era un anno fa: foto estreme

31 ottobre 2021 a

a

a

Una mutazione incredibile. Ma è tutto vero. La protagonista di questa strana vicenda, di cui dà conto Dagospia, si chiama Grace Taylor, ed è una ragazza inglese di 29 anni. Rimasta senza lavoro durante la pandemia, ha investito 30mila sterline in interventi di chirurgia estetica. Il risultato? Si è trasformata in una sorta di bambola vivente, una Barbie in carne ed ossa (con un seno di dimensioni spropositate). Qui sotto, il suo volto prima degli interventi:

E per inciso, ora, Grace guadagna più di 120mila sterline all'anno come modella e creatrice di contenuti, il tutto sotto al nome d'arte di Maddison Fox. Insomma, il suo nuovo look, bizzarro e provocante, sembra essere stato decisamente apprezzato.

La storia di Grace Taylor è stata raccontata dal Sun. A marzo 2020, come detto, rimase disoccupata. E al tabloid spiega: "Con un mutuo da pagare e nessuna speranza di trovare un altro lavoro normale, mi sono lanciata nel settore dell'intrattenimento per adulti. Alla fine di quell'anno, ho vinto due premi del settore: Best Newcomer e Day Babe dell'anno". Insomma, ora il futuro è... radioso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.