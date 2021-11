Wanda Nara, un cachet stellare per umiliare Mauro Icardi? Tam-tam impazzito, la confessione dell'argentina

02 novembre 2021 a

Wanda Nara potrebbe presto rompere il silenzio. L'imprenditrice, al centro di un triangolo amoroso, sarebbe pronta a rilasciare un'intervista all'amica nonché star televisiva, Susana Gimenez. Oggetto, ovviamente, il presunto tradimento del marito Mauro Icardi con l'attrice China Suarez. Stando ai media locali, la procuratrice argentina avrebbe posto tre condizioni: location, domande e compensi.

"La famiglia Nara-Icardi riceverà Susana nella casa di Parigi", fa sapere il sito argentino Puntal aggiungendo dettagli sull'assenza del calciatore del Psg. La seconda richiesta sarebbe poi legata al compenso: "Susana parlerà solo con Wanda oltre a pagarle un alto cachet di migliaia di dollari". Un'indiscrezione, questa, rilanciata dal sito sudamericano Infobae. Ma non è tutto perché l'imprenditrice avrebbe concordato con l'amica domande parecchio delicate. La notizia dell'intervista esclusiva che Wanda dovrebbe rilasciare al canale Telefe sembrerebbe essere confermata dalle storie pubblicate su Instagram dalla stessa Nara. Sui social la foto di un mazzo di fiori inviatole dalla giornalista, dove la ringrazia per il sostegno e le parole di conforto nei momento difficile e la saluta con un "ci vediamo presto". Più chiaro di così.

Un'intervista attesissima quella di Wanda, da settimane protagonista di una crisi matrimoniale social. Sì, perché una volta scoperto il presunto tradimento del marito, la Nara ha spiattellato tutto su Instragram. Prima l'accusa: "Hai rovinato un'altra famiglia per una tro***", poi il perdono: "Avevamo firmato il divorzio, ma una lettera mi ha fatto cambiare idea". Se però l'imprenditrice sembra aver perdonato Icardi, lo stesso non si può dire di China Suarez. Contro di lei Wanda ha diffuso diversi insulti e accuse. E l'intervista alla Gimenez fa pensare che la storia non si sia ancora conclusa.

